Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться «формулы Штайнмайера» для урегулирования в Донбассе.

Она добавила, что лидеры также пришли к соглашению о необходимости согласовать шаги по проведению местных выборов в Донбассе.

По словам канцлера, сторонам на переговорах удалось преодолеть затишье и прийти к определенным результатам.

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.