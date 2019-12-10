Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

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Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир... Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир...
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир...
Thibault Camus/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться «формулы Штайнмайера» для урегулирования в Донбассе.

Она добавила, что лидеры также пришли к соглашению о необходимости согласовать шаги по проведению местных выборов в Донбассе.

По словам канцлера, сторонам на переговорах удалось преодолеть затишье и прийти к определенным результатам.

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.