В Париже начались переговоры Путина и Меркель
В Елисейском дворце в Париже на саммите «нормандской четверки» началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».
В агентстве отметили, что в ходе беседы может быть затронут вопрос высылки двух российских дипломатов из Германии в связи с убийством в ФРГ гражданина Грузии, в убийстве которого подозревают россиянина.
В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
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