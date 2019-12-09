В Париже начались переговоры Путина и Меркель

В Елисейском дворце в Париже на саммите «нормандской четверки» началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

В агентстве отметили, что в ходе беседы может быть затронут вопрос высылки двух российских дипломатов из Германии в связи с убийством в ФРГ гражданина Грузии, в убийстве которого подозревают россиянина.

В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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