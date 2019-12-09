Эксперт высказался о перспективах переговоров по Донбассу в Париже

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник оценил перспективы переговоров в «нормандском формате» в Париже. Об этом пишет РИА «Новости».

Он считает, что достичь существенного прорыва удастся лишь в экономических вопросах.

Что касается политических вопросов, достичь крупных продвижений не получится. По мнению эксперта возможно лишь формирование общей декларации и достижение каких-либо новых форматов на уровне «Минска».

Бортник также не исключил, что сторонам удастся договориться о продолжении дальнейшего разведения сил в Донбассе и о снятии экономической блокады с региона, восстановлении транспортного сообщения и даже, возможно, возобновлении социальных выплат местным жителям из украинского бюджета.

Насчет двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, он предположил, что она будет посвящена экономическим вопросам, в том числе продолжению транзита газа из РФ через Украину.