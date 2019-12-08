В ГД прокомментировали слова политика из Сербии о дружбе с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление министра по инновациям в правительстве Сербии Ненада Поповича, назвавшем Россию главным другом и союзником. Об этом сообщает RT.

Член Госдумы отметил, что Россию и Сербию связывают «длительные братские отношения, особые симпатии».

Депутат также заявил, что российско-сербские отношения поддерживает то, что страны долгое время были в разных сложных исторических ситуациях.

«Россия традиционно поддерживала Сербию в борьбе за независимость», — добавил Новиков.

Он подчеркнул, что дружба между странами не направлена против какой-то другой страны или стран, она взаимно укрепляет положение государств на мировой арене.

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