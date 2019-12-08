В Сербии рассказали о России как о главном друге и союзнике
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Министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что Россия для Сербии является главным союзником в защите интересов страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия оказывала Сербии помощь «всегда, когда могла», а если не могла помочь по каким-то причинам — «не мешала».
«У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия», — подчеркнул Попович.
В качестве примера он отметил, что Сербия «развивает свои возможности по исследованию мирного атома» впервые за 30 лет благодаря России.
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