Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.

При этом помощник президента подчеркнул, что соглашения были заключены пять лет назад и на данный момент нуждаются в уточнении.

Кроме того, Ермак отметил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров во время предстоящего саммита в «нормандском формате».

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»), посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, состоится 9 декабря в Париже.

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