Зеленский не хочет превращать Украину в «блюдо» на столе «великих боссов»

Президент Украина Владимир Зеленский отказался превращать страну в вкусное блюдо, которое будет лежать на столе «великих боссов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский журнал Time поместил украинского лидера на обложку номера, который выйдет 16 декабря, с подзаголовком «Зеленский оказался между Путиным и Трампом».

Глава Украины прокомментировал эту обложку словами, что ему не нравится быть «между». Он также не хочет, чтобы и «Украина была между».

«Я хочу, чтобы мы сидели за этим столом и были равноправной, сильной страной», — подчеркнул Зеленский.

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