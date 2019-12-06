В Кремле отреагировали на идею Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе

Кремлю стало известно об инициативе президента Украины Владимира Зеленского предложить на саммите «нормандской четверки» в Париже идею создания «муниципальной стражи». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Кремль узнал об этой информации из СМИ.

«Поэтому сейчас комментировать не считаем возможным», — сказал Песков.

Представитель российского лидера отметил, что по итогам саммита 9 декабря можно будет что-то сказать по данному вопросу.

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