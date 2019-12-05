Послу Болгарии вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника диппмиссии

Послу Болгарии в России Атанасу Крыстину вручена нота об объявлении советника болгарского посольства персоной нон грата.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

Согласно заявлению, болгарский дипломат получил ноту российского МИД в четверг, 5 декабря. Отмечается, что данный шаг является ответной мерой на решение Софии выслать из страны в октябре текущего года российского дипломата.

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