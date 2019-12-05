В Белом доме высказались насчет слушаний по импичменту

В США день слушаний по импичменту в юридическом комитете Палаты представителей стал «хорошим» для главы американского государства Дональда Трампа и «плохим» для демократов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем.

«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов», — заявила она, отметив, что единственное, что три либеральных профессора смогли продемонстрировать на слушаниях председателя юридического комитета Джеррольда Надлера, это их политические предубеждения против Трампа.

Гришем также подчеркнула, что конгресс должен вернуться к работе на благо народа Соединенных Штатов, вместо чего сейчас демократы Палаты представителей сосредоточились на «жалкой и отчаянной шараде».

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