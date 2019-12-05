Трампа раскритиковали на очередных слушаниях по его импичменту

На очередные слушаниях по процедуре импичмента американского лидера Дональда Трампа, которые начались в юридическом комитете палаты представителей США, слышна почти одна лишь критика в адрес президента. Такие выводы можно сделать из прямой трансляции слушаний на телеканале CNN.

Профессор Памела Карлан из Стэндфордского университета сказала, что Трамп во время телефонного звонка 25 июля с украинским главой Владимиром Зеленским сказал три слова: «Сделайте нам одолжение».

«Он [Трамп] использовал королевскую власть... Это было не одолжение для Соединенных Штатов. Он должен был сказать «сделай мне одолжение», — заявила Карлан.

Профессор юридического факультета Гарвардского университета Ноа Фельдман не стал молчать, когда его спросили сегодня, существует ли необходимость в импичменте. Он ответил, что импичмента при злоупотреблении властью не избежать.

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