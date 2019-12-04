Столтенберг заявил об активности и дееспособности «мозга» НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пребывает в состоянии смерти мозга, напротив, он активен и быстро адаптируется к изменениям в мире. Об этом сообщает ТАСС.
«НАТО подвижна, активна, адаптируется к ситуации, НАТО — самый успешный военный альянс в истории, поскольку мы всегда могли измениться снова и снова, когда менялся мир вокруг нас», — сказал генсек.
Он также рассказал, что альянс крупно усилил военные возможности за много лет, а также создал присутствие своих сил на восточном крае НАТО.
Столтенберг также отметил, что страны-участницы повышают расходы на оборону, а также увеличивается присутствие американских сил в Европе.
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