Столтенберг заявил об активности и дееспособности «мозга» НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пребывает в состоянии смерти мозга, напротив, он активен и быстро адаптируется к изменениям в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО подвижна, активна, адаптируется к ситуации, НАТО — самый успешный военный альянс в истории, поскольку мы всегда могли измениться снова и снова, когда менялся мир вокруг нас», — сказал генсек.

Он также рассказал, что альянс крупно усилил военные возможности за много лет, а также создал присутствие своих сил на восточном крае НАТО.

Столтенберг также отметил, что страны-участницы повышают расходы на оборону, а также увеличивается присутствие американских сил в Европе.

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