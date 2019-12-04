США отказали в визах российским казначеям и представителю МИДа

США отказали в выдаче виз делегации российского Федерального казначейства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Вашингтоне.

«Так совсем недавно визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Там добавили, что визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Как стало известно, он должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.