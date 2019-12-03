В конгрессе уличили Трампа в попытке добиться от Украины помощи против Байдена
В конгрессе пришли к выводу, что глава Соединенных Штатов Дональда Трампе пытался надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского в ситуации с расследованием против его будущего оппонента в президентской гонке Джо Байдена. Об этом говорится в опубликованном комитетом палаты представителей по разведке документе.
В тесте говорится, что расследование выявило попытки Трампа манипулировать Зеленским в своих интересах. В частности, чтобы он смог получить преимущество на выборах в 2020 году.
Отмечается, что Трамп якобы давил на Зеленского и требовал объявить о расследовании против Байдена. В комитете считают такую просьбу серьезным нарушением.
Также в документе добавляется, что доказательств вины Трампа очень много.
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