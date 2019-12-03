Сенатор-демократ покинула президентскую гонку в США из-за нехватки денег

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис заявила, что прекращает участвовать в президентской гонке за пост лидера страны в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сторонники, я с глубоким сожалением сообщаю, что приостановила свою кампанию», — сказала Харрис.

Она призналась, что у нее не хватает финансовых ресурсов для кампании. Из-за этого она не может продолжать гонку.

«Я не миллиардер. Я не могу финансировать свою собственную кампанию», — объяснила Харрис.

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