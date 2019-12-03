В Кремле прокомментировали слова Эрдогана об отношениях с Россией и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва является одним из главных партнеров Анкары, но отношения с ней не являются альтернативой союзу с НАТО, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Многоплановые, дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими отношений партнерства в других направлениях, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что все страны суверенны и заботятся в первую очередь о своих собственных интересах, того же придерживается и Россия.

Он также отметил, что Москва ищет сотрудничества там, «где оно действительно возможно и взаимовыгодно».

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