Новая глава ЕК позвонит Путину
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Новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕК Эрика Мамера.
В связи со своим вступлением в должность Урсула фон дер Ляйен запланировала серию телефонных разговоров с лидерами стран G20.
Одним из предстоящих контактов станет звонок Владимиру Путину, подтвердил Мамер. Подробности будущей беседы на данный момент не сообщались.
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