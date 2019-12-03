Новая глава ЕК позвонит Путину

Новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕК Эрика Мамера.

В связи со своим вступлением в должность Урсула фон дер Ляйен запланировала серию телефонных разговоров с лидерами стран G20.

Одним из предстоящих контактов станет звонок Владимиру Путину, подтвердил Мамер. Подробности будущей беседы на данный момент не сообщались.

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