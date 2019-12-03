Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России в Киеве

Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку было заочно предъявлено обвинение в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела следствие получило неопровержимые доказательства причастности Мосийчука к нападению на посольство.

В Следственном комитете подчеркнули, что действия бывшего депутата нарушили порядок работы посольства и нанесли его имуществу значительный материальный ущерб.

В настоящее время Игорь Мосийчук объявлен в розыск, ему предъявлены обвинения по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

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