Лавров оценил перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях «нормандского» саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что возможный разговор между Путиным и Зеленским не будет формальным, потому что это будет на полях другого мероприятия. Однако, по его словам, контакт будет полезным, так как российской стороне важно понять, какое мнение у Зеленского насчет выполнения минских договоренностей после всех неоднозначных и противоречивых заявлений из его офиса.

Он также подчеркнул, что Россия не сокращала двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение.

«Если Украина заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — сказал министр.

Саммит состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

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