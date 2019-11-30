Выбрано место для проведения нормандского саммита в Париже

Нормандский саммит с участием лидеров четырех стран пройдет в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на пресс-службу администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Дворец посетят российский президент Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Макрон.

Проведение саммита запланировано на 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретятся Путин и Зеленский.

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