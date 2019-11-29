МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом сообщает APF на своей странице в Twitter.

«Франция вызвала турецкого посланника в связи с «оскорблениями» президента Эрдогана», — заявило новостное агентство.

До этого Эрдоган отреагировал на высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО. Он посоветовал проверить мозг самому французскому лидеру.

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