«Единая Россия» изменила состав руководящих органов партии

Президиума Генсовета «Единой России» обновил состав Генерального совета и Центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии после XIX партийного съезда.

Так вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов назначен заместителем секретаря Генсовета партии, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний. Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн был утвержден заместителем секретаря Генсовета «Единой России».

Помимо этого, на должность замруководителя ЦИК «Единой России» утвержден министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.

Также на заседании принято решение о прекращении полномочий Ольги Баталиной в качестве первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России». Она становится заместителем секретаря Генсовета и возглавит созданную рабочую группу по доступности коммуникаций с партией.

Помимо этого, на заседании были прекращены полномочия заместителя секретаря Генсовета Виктора Селиверства, который курировал работу с регионами. Теперь он сосредоточится на работе в Госдуме.

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