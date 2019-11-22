Юмашев: Путин дважды пытался уйти из Кремля

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Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по... Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин за два года до вступления на пост лидера страны дважды порывался уйти из Кремля. Об этом рассказал его советник и экс-глава администрации президента России на YouTube-канале «Ельцин Центра» в интервью журналисту Владимиру Познеру.

Как отмечается, через год после того, как Путина назначили первым замглавы администрации президента, он захотел уйти. Пришел и сказал, что ему хочется на волю из-за тяжелого графика без выходных, а также у него не было времени даже на семью.

«Я его не хотел отпускать... Он действительно выделялся из моих замов», — пояснил Юмашев.

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