Юмашев: Путин дважды пытался уйти из Кремля

Российский президент Владимир Путин за два года до вступления на пост лидера страны дважды порывался уйти из Кремля. Об этом рассказал его советник и экс-глава администрации президента России на YouTube-канале «Ельцин Центра» в интервью журналисту Владимиру Познеру.

Как отмечается, через год после того, как Путина назначили первым замглавы администрации президента, он захотел уйти. Пришел и сказал, что ему хочется на волю из-за тяжелого графика без выходных, а также у него не было времени даже на семью.

«Я его не хотел отпускать... Он действительно выделялся из моих замов», — пояснил Юмашев.

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