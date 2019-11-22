Берлускони упал во время селфи и попал в больницу

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони во время конгресса Европейской народной партии в Загребе упал и попал в миланскую клинику с ушибом, передает РИА «Новости».

В штабе политика отметили, что переломов бедра, ключиц, берцовых или других костей у Берлускони нет.

«Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе», — говорится в сообщении штаба.

По информации местных СМИ, 83-летний политик получил травмы в давке с желающими сделать с ним селфи.

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