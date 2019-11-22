США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, передает РИА «Новости».

Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Отмечается, что в Иране прошли протесты из-за повышения цен на бензин. Из-за беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в сеть.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к интернету будет восстановлено по мере установления спокойной обстановки в районах страны.

США поддержали протестующих и потребовали от властей Ирана немедленно восстановить работу интернета.