Единороссы могут выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов

«Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году может выдвинуть новых кандидатов, заявил в пятницу председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

«Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии «Единая Россия», например, по одномандатному округу», - цитирует его РИА «Новости».

По мнению Грызлова, стержнем предвыборной работы единороссов должны стать «партийные кадры, при всем уважении к профессионализму тех специалистов, которых партия приглашает к участию в организации кампаний».

В связи с этим, нужно подумать о дополнительных кадровых резервах, о привлечении к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что согласно опубликованному в четверг опросу ВЦИОМ, две трети респондентов заявили, что партия власти в России нужна, при этом в обществе существует запрос на обновление таковой.

По словам руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова, «запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание - сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав», обновить руководящие органы.

«И, наоборот, отказ от партии власти не приветствуется, так как грозит политической дестабилизацией и ослаблением государства», - цитирует его ТАСС.