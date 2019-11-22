Моралес заявил о попытке покушения на него
Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил, что его пытались убить, передает RT.
Он рассказал, что в понедельник, 4 ноября, когда он «летел на открытие новой дороги», его вертолет потерпел крушение.
«У меня не остаётся сомнений в том, что речь идёт о покушении,» — заявил Моралес.
Он предположил, что к аварии вертолета причастен генерал ВВС Боливии Хорхе Терсерос, который, по его словам, «за последние дни он очень сильно изменился».
Как известно, 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Моралес признался в желании вернуться в Боливию
— Моралес хочет вернуться в Боливию и закончить свой президентский срок