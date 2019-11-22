Моралес заявил о попытке покушения на него

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Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил, что его пытались убить, передает RT.

Он рассказал, что в понедельник, 4 ноября, когда он «летел на открытие новой дороги», его вертолет потерпел крушение.

«У меня не остаётся сомнений в том, что речь идёт о покушении,» — заявил Моралес.

Он предположил, что к аварии вертолета причастен генерал ВВС Боливии Хорхе Терсерос, который, по его словам, «за последние дни он очень сильно изменился».

Как известно, 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.

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