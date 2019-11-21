Суд Испании начал расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон начал расследование в отношении группы, которая может быть связана с разведслужбами России, и предположительно действовала до начавшегося в Каталонии референдума за независимость 1 октября 2017 года. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

Как отмечается, проверяется элитная военная группа под названием «подразделение 29155». Разведслужбы некоторых государств считают, что она может быть причастна к дестабилизирующей активности в Европе.

Детали расследования пока засекречены.

По данным газеты, «подразделение 29155» подозревают в причастности к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдавии.

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