Зеленский считает, что «пора менять» депутатов Рады
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На Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной» президент страны Владимир Зеленский заявил, что «уже пор менять» депутатов Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства обратился к одной из участниц форума.
«Подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (депутатов – прим. «Газета.Ru»)», - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что 29 августа, в первый день работы текущего созыва Верховной Рады, Зеленский дал депутатам год, чтобы доказать свою эффективность.
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