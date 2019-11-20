Зеленский считает, что «пора менять» депутатов Рады

На Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной» президент страны Владимир Зеленский заявил, что «уже пор менять» депутатов Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обратился к одной из участниц форума.

«Подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (депутатов – прим. «Газета.Ru»)», - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 29 августа, в первый день работы текущего созыва Верховной Рады, Зеленский дал депутатам год, чтобы доказать свою эффективность.

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