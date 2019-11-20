В МИД России осудили удары Израиля по Сирии
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Москва осуждает и считает неправильными удары ВВС Израиля по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова.
По словам дипломата, российская сторона в дальнейшем будет изучать обстоятельства произошедшего.
В ночь 20 ноября армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам на территории Сирии.
Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки стали ответом на обстрелы территории Израиля.
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