В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

Москва осуждает и считает неправильными удары ВВС Израиля по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова.

По словам дипломата, российская сторона в дальнейшем будет изучать обстоятельства произошедшего.

В ночь 20 ноября армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам на территории Сирии.

Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки стали ответом на обстрелы территории Израиля.

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