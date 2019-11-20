Моралес хочет вернуться в Боливию и закончить свой президентский срок
Экс-президент Боливии Эво Моралес выказал желание вернуться на родину, а также предложил доработать свой четвертый президентский срок, который должен был завершиться в январе 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Он отметил, что в обмен на это не будет баллотироваться на следующие президентские выборы в Боливии.
При этом Моралес, взаимодействуя с оппозицией, намерен создать новый избирательный орган.
Политик выразил уверенность, что его нахождение в Боливии поможет наладить ситуацию в этой стране.
Ранее Моралес ушел в отставку после протестов и требования со стороны армии к нему покинуть должность.
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