Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о Союзном государстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональность заявлений белорусского президента Александра Лукашенко о ситуации с Союзным государством России и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он сказал, что белорусский лидер имел сомнения насчет целесообразности Союзного государства в гипотетическом смысле. Однако тогда он рассматривал развитие событий в случае, если оно не будет удовлетворять интересы республики.

Представитель Кремля также добавил, что Россия исходит из того, что взаимовыгода от Союзного государства с Белоруссией неоспорима.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — произнес Песков.

До этого Лукашенко выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год «подсовывает» Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.