В Грузии протестующие заблокировали здание парламента

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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси протестующие заблокировали входы в парламент. Об этом сообщает Radio Sputnik.

Отмечается, что участники акций протеста не пускают в здание депутатов.

Территория возле здания парламента огорожена мешками с песком, рядом стоят палатки.

Из-за потасовки с акции протеста некоторым депутатам пришлось покинуть территорию в сопровождении полиции.

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