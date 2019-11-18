В Грузии протестующие заблокировали здание парламента
close
В Тбилиси протестующие заблокировали входы в парламент. Об этом сообщает Radio Sputnik.
Отмечается, что участники акций протеста не пускают в здание депутатов.
Территория возле здания парламента огорожена мешками с песком, рядом стоят палатки.
Из-за потасовки с акции протеста некоторым депутатам пришлось покинуть территорию в сопровождении полиции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Протестующие повесили цепи и замок на ворота парламента в Тбилиси
— Бурджанадзе призвала не превращать Грузию в задний дворик дома олигарха