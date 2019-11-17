Бывший советник Трампа рассказал о совете скрыть разговоры с Зеленским

Бывший советник президента США по России и Европе Тим Моррисон рассказал о своем совете членам Совета национальной безопасности США засекретить материалы разговора американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN.

Во время выступления на закрытых слушаниях в палате представителей Конгресса США он заявил, что публикация стенограммы политиков может повлиять на политическое положение США и на украинско-американские отношения.

Кроме того, Моррисон подчеркнул, что не нашел ничего незаконного в разговоре лидеров двух стран.

Он добавил, что запись переговоров Трампа и Зеленского попала ошибочно в категорию документов с грифом «секретно».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликован текст первого разговора Трампа и Зеленского —В Белом доме готовят агрессивную стратегию к слушаниям об импичменте Трампа

— Госдеп «разморозил» помощь Украине до разрешения Трампа