Бывший советник Трампа рассказал о совете скрыть разговоры с Зеленским
Бывший советник президента США по России и Европе Тим Моррисон рассказал о своем совете членам Совета национальной безопасности США засекретить материалы разговора американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN.
Во время выступления на закрытых слушаниях в палате представителей Конгресса США он заявил, что публикация стенограммы политиков может повлиять на политическое положение США и на украинско-американские отношения.
Кроме того, Моррисон подчеркнул, что не нашел ничего незаконного в разговоре лидеров двух стран.
Он добавил, что запись переговоров Трампа и Зеленского попала ошибочно в категорию документов с грифом «секретно».
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