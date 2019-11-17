Еще два свидетеля появились в деле об импичменте Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/342/12803342/upload-RTX1GZCO-pic905-895x505-25861.jpg">

Давать показания в палату представителей конгресса, где проходят слушания по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, пришел экс-сотрудник Совета нацбезопасности США Тим Моррисон и сотрудница вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс. CNN показал сокращенную расшифровку их показаний.

Как отмечается, эти свидетели утверждают, что слышали разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Согласно показаниям Уильямс, Трамп действительно обращался к главе Украины с неуместной просьбой о начале расследования в отношении его будущего оппонента в президентской гонке 2020 года Джо Байдена. Она призналась, что ей показалось эта просьба требованием и поводом для удержания военной помощи стране.

Уильямс добавила, что ситуация выглядела так, как будто речь о «личной политической повестке дня» Трампа, нежели о внешнеполитических интересах Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сына Байдена хотят вызвать для дачи показаний по делу об импичменте Трампа

— Facebook удалит из соцсети имя пожаловавшегося на Трампа осведомителя

— Госдеп «разморозил» помощь Украине до разрешения Трампа