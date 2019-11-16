В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют изменить политику альянса для соответствия новым вызовам, в том числе «угрозам гибридного характера». Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

«Что особенно важно, расширение повестки дня становится все более актуальным, даже если говорить о коллективной обороне применительно к восточному направлению и сдерживанию России», — говорится в докладе.

Эксперты считают, что Североатлантическому альянсу необходимо работать над созданием таких обществ, которые были бы способны справляться с гибридным угрозам.

Для этого, по словам специалистов, следует перестать развивать сотрудничество с третьими государствами, а также пересмотреть устав НАТО, в которых прописаны принципы коллективной обороны.

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