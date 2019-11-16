Путин поздравил президента Киргизии Жээнбекова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что под руководством Жээнбекова Киргизия движется по пути социально-экономического развития. Также он высоко оценил отношения между Бишкеком и Москвой.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам российско-киргизской повестки дня», — подчеркнул Путин.

Лидер России пожелал киргизскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.