Politico: Трамп пренебрег советами обсудить коррупцию на Украине в разговоре с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп пренебрег советами своих помощников по национальной безопасности обсудить тему коррупции на Украине во время телефонного разговора в апреле с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По данным издания, Совет национальной безопасности (СНБ) США подготовил для Трампа список рекомендованных тем, которые можно было затронуть во время переговоров.

Отмечается, что 21 апреля 2019 года американский лидер пренебрег советами и не стал затрагивать вопрос о коррупции во время разговора с Зеленским.

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