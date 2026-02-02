Уиткофф отправится в Израиль

Reuters: Уиткофф направится на переговоры с Нетаньяху в Израиль на этой неделе

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф вылетит в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и с военным руководством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что визит Уиткоффа в Израиль запланирован на 3 февраля.

27 января газета The Financial Times сообщила, что Израиль готовится к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом о новом десятилетнем соглашении в области безопасности, чтобы продлить военную поддержку со стороны США.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. 13 октября Трамп, выступая в парламенте Израиля, объявил о завершении конфликта в Газе. А в январе 2026 года спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о начале второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе, который подразумевает разоружение ХАМАС и демилитаризацию Сектора Газа.

Ранее Трамп поздравил свою команду с возвращением всех заложников из Газы.