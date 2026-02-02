Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Биткоин стабилизировался после приближения к самому низкому уровню за последний год

Биткоин подорожал на 1,4%, достигнув отметки в $77,5 тысяч
Shutterstock

Криптовалюта биткоин (Bitcoin) стабилизировалась после приближения к самому низкому уровню с момента возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Крупнейшая криптовалюта мира подорожала на 1,4%, до $77,5 тыс. Ранее она достигла $75 тыс. — самого низкого уровня с 7 апреля, когда мировые рынки обвалились после шокирующего заявления Трампа о масштабных торговых пошлинах.

«С технической точки зрения, недавнее снижение приближает цену к привлекательным уровням», — сказал рыночный стратег LMAX Group Джоэл Крюгер. По его словам, биткоин, вероятно, найдет «сильную поддержку», если его цена упадет примерно до $70 тыс.

В январе криптовалюта потеряла почти 11%, что стало четвертым подряд месячным падением — самой длинной серией потерь с 2018 года.

Как предупредила Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets, дальнейшее падение ниже показателя 2021 года в $70 тыс. станет серьезным ударом по доверию к криптовалюте в долгосрочной перспективе.

Ранее биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тыс.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!