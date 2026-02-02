Биткоин стабилизировался после приближения к самому низкому уровню за последний год

Биткоин подорожал на 1,4%, достигнув отметки в $77,5 тысяч

Криптовалюта биткоин (Bitcoin) стабилизировалась после приближения к самому низкому уровню с момента возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Крупнейшая криптовалюта мира подорожала на 1,4%, до $77,5 тыс. Ранее она достигла $75 тыс. — самого низкого уровня с 7 апреля, когда мировые рынки обвалились после шокирующего заявления Трампа о масштабных торговых пошлинах.

«С технической точки зрения, недавнее снижение приближает цену к привлекательным уровням», — сказал рыночный стратег LMAX Group Джоэл Крюгер. По его словам, биткоин, вероятно, найдет «сильную поддержку», если его цена упадет примерно до $70 тыс.

В январе криптовалюта потеряла почти 11%, что стало четвертым подряд месячным падением — самой длинной серией потерь с 2018 года.

Как предупредила Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets, дальнейшее падение ниже показателя 2021 года в $70 тыс. станет серьезным ударом по доверию к криптовалюте в долгосрочной перспективе.

Ранее биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тыс.