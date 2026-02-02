Размер шрифта
Чехова отправится в сакральную экспедицию в Египет

Телеведущая Чехова посетит Пирамиду Хеопса в день весеннего равноденствия
achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова рассказала в Telegram-канале, что в марте отправится в сакральную экспедицию в Египет.

«21 марта, в день весеннего равноденствия, мы с участниками окажемся внутри Великой пирамиды — не только в Камере Фараона, но и в Средней и Нижней камерах, которые закрыты для обычных туристов!» — поделилась артистка.

В ноябре Анфиса Чехова обозначила в беседе с kp.ru ориентировочные сроки предстоящей свадьбы со своим избранником Александром Златопольским. Артистка хочет отпраздновать торжество в теплое время года. Поэтому она перенесла свадьбу на лето.

В августе 2025 года Златопольский сделал предложение телеведущей в Париже. Артистка показывала подписчикам кольцо, которое ей подарил продюсер. Телеведущая призналась, что возлюбленный все тщательно спланировал и увез ее из дома, не раскрывая подробностей. По словам Чеховой, она много лет искала мужчину, который «позволяет ей оставаться собой» и «любит за всё».

Ранее Анфиса Чехова вспомнила, как отец скрутил ее бабушку и завернул в ковер.
 
