Лидеры БРИКС обеспокоены судьбой системы контроля над вооружениями

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Глава России Владимир Путин на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. – прим. «Газета.Ru») высказал обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы соглашений по контролю за вооружениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, главы стран БРИКС разделяют озабоченность российского лидера действиями США в сфере контроля над вооружениями.

О проблеме Путин говорил на закрытой части пленарного заседания саммита, ранее прошедшего в Бразилии.

Он подчеркнул, что США никак не индексируют свою позицию по поводу продления договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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