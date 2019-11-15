Лидеры БРИКС обеспокоены судьбой системы контроля над вооружениями
Глава России Владимир Путин на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. – прим. «Газета.Ru») высказал обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы соглашений по контролю за вооружениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, главы стран БРИКС разделяют озабоченность российского лидера действиями США в сфере контроля над вооружениями.
О проблеме Путин говорил на закрытой части пленарного заседания саммита, ранее прошедшего в Бразилии.
Он подчеркнул, что США никак не индексируют свою позицию по поводу продления договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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