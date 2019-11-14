Зеленский понадеялся на мир в Донбассе после нормандского саммита

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о перспективах проведения нормандского саммита. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что страны-члены саммита обсуждают наиболее удобные даты проведения мероприятия , которое должно пройти до конца 2019 года. Министр отметил, что все необходимые для проведения встречи «нормандской четверки» условия были соблюдены.

Глава МИД также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что саммит откроет путь для окончательного разрешения конфликта в Донбассе.

Пристайко также заявил, что нормандский саммит может катализировать процесс обмена удерживаемыми лицами.

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