МИД России отреагировал на попытку захвата дипмиссии Венесуэлы в Бразилии

Россия обеспокоена попыткой захвата здания посольства Венесуэлы в столице Бразилии, передает RT.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он напомнил, что любая дипмиссия в любой стране обладает дипломатическим иммунитетом.

«Когда непонятные люди врываются на территорию дипмиссии, это, по крайней мере, вызывает вопросы по эффективности правоохранительных органов в Бразилии», — добавил он.

В то же время он положительно высказался о реакции официальных властей Бразилии.