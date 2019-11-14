Трамп напомнил Эрдогану о миллионах беженцев

Президент США Дональд Трамп напомнил Турции о 4 млн находящихся в стране сирийских беженцев, проблему которых необходимо решить, сообщает Fox News.

Он заявил, что Европа обязана принять участие в разрешении данной проблемы, так как Европа продолжает нести потери из-за мигрантов.

«Если Турция отпустит этих людей, то они отправятся в Европу», — добавил Трамп.

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