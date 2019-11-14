Рар: Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США

Политолог Александр Рар поддерживает заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США.

«В чем-то он прав. Действительно, только Россия и Китай (больше Россия, чем Китай) являются крупными ядерными державами, которые в случае развития событий по худшему из сценариев способны нанести сокрушительные удары по Америке.

Но, в то же самое время, нужно сказать, что США сами, через свою политику жестких и жестокой торговой войны, представляют угрозу для безопасности России и Китая. Поэтому мяч на стороны Америки, которая начала проводить жесткую санкционную политику и политику торговых войн», - заявил Александр Рар НСН.