СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым пенсионерки

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Следствие проверит жалобу пенсионерки, которая упала на колени перед премьером страны Дмитрием Медведевым и попросила вернуть горячую воду в дом села Санниково в Алтайском крае. Об этом пишет «Коммерсантъ».

До этого местные СМИ писали, что пенсионерка Татьяна Кадухина встала на колени перед Медведевым, который приехал в село во время рабочей поездки в Сибирь. По ее словам, с 2016 года в ее доме не появляется горячая вода, так как котельная передана из района в муниципалитет. Женщина утверждает, что жителей дома обманули, сделав котельную частной собственностью.

В российском СК подчеркнули, что заинтересовались этой жалобой и проведут проверку. После этого будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что Медведев сказал, что решит данную проблему.