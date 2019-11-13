СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым пенсионерки
Следствие проверит жалобу пенсионерки, которая упала на колени перед премьером страны Дмитрием Медведевым и попросила вернуть горячую воду в дом села Санниково в Алтайском крае. Об этом пишет «Коммерсантъ».
До этого местные СМИ писали, что пенсионерка Татьяна Кадухина встала на колени перед Медведевым, который приехал в село во время рабочей поездки в Сибирь. По ее словам, с 2016 года в ее доме не появляется горячая вода, так как котельная передана из района в муниципалитет. Женщина утверждает, что жителей дома обманули, сделав котельную частной собственностью.
В российском СК подчеркнули, что заинтересовались этой жалобой и проведут проверку. После этого будет принято процессуальное решение.
Отмечается, что Медведев сказал, что решит данную проблему.