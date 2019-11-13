В Белом доме готовят агрессивную стратегию к слушаниям об импичменте Трампа
Белый дом готовится к проведению слушаний по импичменту американского президента Дональда Трампа с агрессивной стратегией. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По словам источников, администрация лидера США будет наблюдать за реакциями на слушаниях и давать агрессивный отпор в СМИ.
Планируется, что Трамп будет смотреть или слушать разбор дела о его импичменте, но не будет полностью сосредоточиваться на слушаниях.
В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.
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