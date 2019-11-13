Доклад о слежке ФБР за Трампом подготовили в Минюсте

В США могут опубликовать доклад о начале слежки Федерального бюро расследований (ФБР) за президентом США Дональдом Трампом в 2016 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровитц в докладе раскритиковал шаги прежнего руководства минюста США и входящего в его структуру ФБР, которая участвовала в слежке за американским лидером.

После победы на президентских выборах глава Белого дома заявил, что узнал об организованной экс-лидером США Бараком Обамой прослушке его телефонов во время президентской кампании. Трамп ранее выражал уверенность, что прослушка не ничего не выявила.

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