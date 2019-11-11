В Москве пройдет третий Глобальный форум молодых дипломатов

Третий Глобальный форум молодых дипломатов, в котором ожидается участие 160 делегатов из 85 стран, пройдет в Москве 13-15 ноября, сообщает оргкомитет мероприятия.

Главная тема предстоящей дискуссии - «Изменение глобального миропорядка». По итогам заседаний планируется принять заявление участников, а также провести работу по выработке положений устава Международной ассоциации молодых дипломатов. Также впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ.

«Закрытый формат обсуждения позволяет откровенно и непредвзято рассмотреть текущую повестку дня, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международных отношений», — говорится в сообщении.

Среди специальных гостей глобального форума — замглавы МИД России Александр Грушко, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, международный обозреватель и глава «Русской гуманитарной миссии» Евгений Примаков, специальный представитель МИД по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал.

В предыдущие годы глобальный форум молодых дипломатов проходил в Сочи.